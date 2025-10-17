El Col·legi d'Economistes cree que el resultado de la OPA "consolida el sistema financiero catalán"

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi d'Economistes de Catalunya ha destacado que el hecho de que la OPA de BBVA a Sabadell no prospere "consolida el sistema financiero catalán, esencial para el buen funcionamiento del tejido económico y empresarial y para la ciudadanía y familias", informa en un comunicado este viernes.

Así lo manifiesta después de que este jueves se conociera que solo el 25,47% de acciones con derecho de voto de Sabadell había aceptado la operación, lo que supone estar por debajo del umbral del 50% de aceptación mínima para controlar la entidad e incluso del 30% que le daba la posibilidad de lanzar una segunda oferta.

El decano del Col·legi d'Economistes, Carlos Puig de Travy, ha explicado que Catalunya representa el 20% del sistema financiero de toda España, un porcentaje que considera "insuficiente" en relación con la importancia que a su parecer tienen Catalunya y su economía.