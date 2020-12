El Col·legi d'Economistes pide un fondo de solvencia de 30.000 millones para pymes y autónomos

Gasol ve "acertado" ir incrementando el SMI y defiende su adecuación por territorios

El Col·legi d'Economistes de Catalunya ha reclamado la constitución de un fondo de solvencia para pymes y autónomos de entre 30.000 y 40.000 millones de euros para preservar su continuidad como se hizo con las grandes empresas con un fondo de 10.000 millones a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Lo ha dicho este martes el decano del colegio, Anton Gasol, en una rueda de prensa telemática para presentar las conclusiones de una encuesta realizada entre sus colegiados sobre la situación actual de la economía catalana y española y las medidas tomadas por la Unión Europea.

Ha señalado que si se suspende una actividad, todo lo que está asociado a ella también debería quedar paralizado, por lo tanto, ve necesaria una "pausa" de todo lo que condiciona la actividad afectada con la suspensión de los gravámenes.

"Si no tengo actividad, ¿por qué tengo que pagar todos los consumos?, ¿por qué me tienen que facturar la electricidad, el gas, el agua, si estoy cerrado?, ¿por qué la administración tributaria me tiene que facturar el IBI?, ¿por qué me tiene que reclamar deudas e intereses de demora de lo que no tengo que pagar?", ha insistido.

Gasol también ha destacado que ve "acertado" que se vaya incrementando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ante los efectos de la pandemia, y ha defendido que debe adecuarse por territorios porque el coste de la vida no es el mismo y que en no muchos años éste debería llegar al 60% del salario medio.

En cuanto a pensiones, el decano del colegio profesional catalán ha defendido una cierta adecuación entre los salarios reales y las cotizaciones: "Si tu pensión es tu aportación a lo largo de la vida laboral también tiene sentido que se alarguen los periodos para tener en cuenta el cálculo de la pensión".

GESTIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS

Gasol ha defendido que los fondos europeos son substanciales para transformar el tejido productivo, aunque ha advertido de que la bondad de utilización de estos fondos estará condicionada a la transparencia, eficiencia, objetividad y transversalidad.

"Esta lluvia de millones en forma de subvenciones y préstamos que llegarán, y aquí hay una cierta confusión, a lo largo de los próximos seis años, no es de hoy para mañana, comenzarán en el segundo semestre del año, aunque los PGE incluyen un adelanto de 27.000 millones de euros", ha sostenido.

Ha señalado que, si las condiciones se producen de la mejor manera posible, esta ayuda europea será definitiva para transformar el tejido productivo, y insistido en que será clave cómo se gestionarán y si se hará de forma eficiente y ágil.

También ha advertido de que está por ver si se da la capacidad de aprovechar todo el potencial porque, según él, la experiencia dice que no hay la capacidad de aprovechar todas las oportunidades.

PROPUESTAS DE LAS CCAA

Según Gasol, la administración catalana está escuchando a patronales y a la sociedad civil, mientras que no ve que esto pase en el seno del Gobierno, aunque ha aplaudido la facilitación de agrupaciones de interés para agrupar determinadas iniciativas.

"La Moncloa recibirá todos los proyectos e iniciativas que le envíen desde las comunidades autónomas, tiene contratados grandes consultores para que sean quienes hagan esta evaluación, no hay una unidad como en Catalunya de especialistas de diferentes ámbitos", ha criticado.

Sobre el envío de las propuestas, Gasol teme por "lo que se quedará en el camino" y quién lo sabrá, y se ha preguntado por si habrá un registro de todas las iniciativas.

Además, Gasol ha defendido que las iniciativas sobre quién debería recibir los fondos también deberían ser responsabilidad de las comunidades autónomas.