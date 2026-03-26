El Col·legi de Graduats Socials reelige a Montserrat Cerqueda como decana

Imagen de Montserrat Cerqueda. - COL·LEGI DE GRADUATS SOCIALS

BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida (Cgsbgll) ha reelegido a Montserrat Cerqueda como decana para el periodo 2026-2030, tras haber conseguido un 57,9% de los votos, por encima de los otros dos candidatos, que han obtenido un 33,7% y 8,4%, informa el colegio este jueves en un comunicado.

Así, la junta de gobierno de la entidad queda formada por Cerqueda, Noemí Cardellach, Manuel Brenes, Beatriz Amores, Francisco Vázquez, Alicia Conejero, Gemma Fàbregas, Eugenia Teruel, Omar Molina, Judith Queralt, Albert Castañer, Sergi Baró y Nacho Vendrell.

La entidad ha enumerado algunas de las líneas de trabajo para el nuevo periodo, y que incluyen el impulso de la formación dentro de la profesión, la digitalización, la igualdad de género o reforzar la representatividad territorial, así como su presencia en el Consejo General de Graduados Sociales de España.

"Es fundamental estar presentes allí donde se toman las decisiones que afectan a la profesión para poder defender los intereses de nuestros colegiados y colegiadas", ha defendido Cerqueda.

Desde el colegio han destacado dos objetivos de esta representación, y que son la ampliación del plazo de presentación de bajas y variaciones laborales de 3 a 6 días naturales y que los graduados sociales puedan representar a sus clientes ante el Tribunal Supremo a través del recurso de casación.