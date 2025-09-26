El Col·legi Notarial de Catalunya convoca la 3a edición del Premi Elías Campo Villegas

BARCELONA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi Notarial de Catalunya (CNC) ha convocado la tercera edición del Premi Elías Campo Villegas para reconocer los artículos jurídicos y periodísticos más destacados que promuevan y difundan los métodos alternativos de resolución de conflictos (MASC), principalmente la mediación, la conciliación y el arbitraje, ha informado la entidad en un comunicado este viernes.

Con este galardón, el Colegio se reafirma en su compromiso de impulsar la promoción de la mediación y otros métodos alternativos de resolución de conflictos y publicará los escritos ganadores tanto en su revista corporativa 'La Notaria' como en su web.

El decano del CNC, José Alberto Marín, ha señalado que "la tercera edición del premio, que honra la memoria de Elías Campo Villegas, llega en un momento clave para los métodos alternativos de resolución de conflictos, con la entrada en vigor de la Ley 1/2005, produciéndose un cambio de paradigma en el uso de éstos".

El certamen se convoca en dos categorías: por una parte, se concederá el premio doctrinal a los mejores ensayos jurídicos publicados en revistas impresas o digitales y, por otra, se concederá el premio periodístico, con el que se reconocerán artículos en prensa escrita u 'online' sobre los MASC que hayan sido publicados este año.

La entrega del premio será en febrero de 2026 en la sede del Colegio y la fecha límite para presentar los artículos finalizará el 31 de enero de 2026.