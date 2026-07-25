Colocan la primera piedra del Centre Operatiu del Tramvia del Camp de Tarragona

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, durante el acto de colocación de la primera piedra del Centre Operatiu del Tramvia del Camp de Tarragona - GOVERN

TARRAGONA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha participado este sábado en el acto de colocación de la primera piedra del futuro Centre Operatiu del Tramvia del Camp de Tarragona, que se construirá en Vila-seca.

Paneque ha estado acompañada por el presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Carles Ruiz; el alcalde del municipio, Pere Segura, y la directora general de FGC, Alicia Valle, ha informado el Govern en un comunicado.

La consellera ha destacado que la inversión movilizada en la primera fase del tranvía es de 219 millones de euros: "Es una apuesta clara, no solo política, también económica con recursos para hacer que el TramCamp sea una realidad", ha destacado.

El nuevo tranvía dispondrá de 47 estaciones, 10 de las cuales, ha explicado Paneque, funcionarán como intercambiadores con otros medios de transporte, con una infraestructura diseñada para "ofrecer tanto un servicio metropolitano entre municipios como un servicio urbano".

Ha incidido en que se prevé llegar a los 9,5 millones de viajes anuales y que, 15 años después, esta cifra podría aumentar hasta los 12,8 millones, gracias al desarrollo de los planeamientos previstos.

CENTRO OPERATIVO

El centro operativo, situado entre la avenida Ramon d'Olzina y la A7, será una infraestructura "estratégica" para el desarrollo del sistema de tranvía y contará con una superficie construida de 6.336 metros cuadrados, con un taller destinado a mantenimiento, espacio para el estacionamiento de material móvil y las oficinas centrales desde donde se gestionarán las operaciones.

El centro dará apoyo a la fase actual del proyecto, que comprende el tramo entre Cambrils, Salou y Vila-seca, y ha sido diseñado con criterios de escalabilidad para admitir, mediante las ampliaciones correspondientes, la futura extensión del servicio hacia Tarragona y Reus.

Las obras las lleva a cabo la UTE Coalvi-Acisa, con un presupuesto de 19,95 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses.

OBRAS DEL TRANVÍA

En septiembre del pasado año la Generalitat inició las obras de la primera fase del tranvía del Camp de Tarragona entre Cambrils y Vila-seca con un presupuesto de 15,8 millones de euros, y los trabajos en marcha comprenden un ámbito de 8,7 kilómetros.

En marzo el Govern adjudicó el grueso de la obra de la primera fase del tranvía por un importe de 135,8 millones y un plazo de ejecución de 2 años y un mes.