Colón (AstraZeneca) pide que los gobiernos reconozcan la innovación más allá de los costes

La presidenta de AstraZeneca España, Laura Colón, el ceo de Inbrain Neuroelectronics, Carolina Aguilar, y el ceo de Agomab Therapeutics, Tim Knotnerus, durante la celebración de la sesión de debate titulada 'La próxima gran industria europea se hace en un - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de AstraZeneca España, Laura Colón, ha afirmado que atraer más inversión y abordar la pérdida de competitividad de Europa frente a otras regiones implica que los gobiernos reconozcan el valor de la innovación más allá de los costes, ya que el aumento de la esperanza de vida se debe a los nuevos tratamientos y medicamentos: "Sin salud no hay economía".

Lo ha dicho este miércoles durante su participación en la 41 Reunió Cercle d'Economia, en la sesión 'La próxima gran industria europea se hace en un laboratorio' junto a la ceo de Inbrain Neuroelectronics, Carolina Aguilar, y el ceo de Agomab Therapeutics, Tim Knotnerus.

AstraZeneca tiene 30 centros de fabricación y producción repartidos por 16 países y con 10 centros estratégicos en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos, China y Europa: "Estamos muy interesados en seguir invirtiendo en Europa, aunque hay aspectos relacionados con la competitividad que, como europeos, debemos abordar y acelerar, como los plazos de inversión".

También ha destacado la importancia de financiar la innovación (en EE.UU. se invierte un 0,8% per cápita en tratamientos, en Europa un 0,3%) y la inversión en I+D: "Como europeos nos hemos comprometido a invertir el 3% de nuestro PIB en I+D, y llevamos muchos años estancados en el 2,2%. Debemos acelerar el ritmo".

Considera que España es "un auténtico pilar fundamental" para la investigación a nivel mundial; sin embargo, ha dicho que la UE recomienda un plazo de 180 días desde que se obtiene la autorización de los organismos reguladores hasta que el paciente tiene acceso al medicamento, mientras que en España es de 537 días.

BARCELONA

Colón ha destacado que Barcelona es un lugar seguro y el "ecosistema perfecto" para atraer a gente desde el punto de vista personal, y ha añadido que AstraZeneca tiene en la ciudad 1.600 empleados de 60 nacionalidades.

El año pasado recibieron 60.000 solicitudes de empleo por cada puesto que publicaron: "Esto da una idea del gran atractivo que Barcelona y Catalunya tienen para Estel y AstraZeneca".

AGUILAR (INBRAIN NEUROELECTRONICS)

En la misma línea, Aguilar ha afirmado que en Barcelona hay "un gran deseo de competir de verdad y de hacerlo con la máxima ambición" y ha asegurado que cuenta con la tecnología, el talento y un gobierno e infraestructuras preparadas para hacerlo.

Ha explicado que el Gobierno de EE.UU. ha situado la neurotecnología en primera línea de su plan estratégico, y China ha situado la neurotecnología y las interfaces cerebro-ordenador al mismo nivel que los objetivos de autonomía y la energía solar.

"Si en Europa no hacemos lo que estamos haciendo ahora, es decir, considerar la 'deep tech' como una tecnología soberana y, con suerte, la neurotecnología, ya que ambas van de la mano, va a ser difícil estar en esa carrera debido a la capitalización y al apoyo gubernamental", ha dicho.

KNOTNERUS (AGOMAB THERAPEUTICS)

Knotnerus ha explicado que, en el desarrollo de fármacos, todo lo que hace la compañía tiene una "dimensión mundial", ya que cuentan con oficinas con sede en Bélgica, centros de investigación en Galicia y oficinas en EE.UU.

Ve Europa como un lugar fantástico para ensayos clínicos y cree que en Barcelona se está generando un impulso enorme en el ámbito científico: "Probablemente lo que ha faltado hasta ahora, y creo que es solo cuestión de tiempo, es más liderazgo, equipos ejecutivos con más experiencia que sean capaces de crear la próxima generación de empresas biotecnológicas, de medicina regenerativa y de tecnología avanzada".

Aun así, opina que Europa está teniendo algunas dificultades en la financiación de la investigación en fase inicial y que algunos de los fondos de hasta unos 500 millones en el sector de las ciencias de la vida "están teniendo dificultades últimamente para recaudar capital adicional".