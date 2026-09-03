La comarca de La Selva encabeza la financiación Next Generation en Derechos Sociales en Girona

Moreno durante la inauguración. - CONSELLERIA DE DERECHOS SOCIALES

GIRONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Selva es la comarca de la vegueria de Girona que ha recibido más financiación de los fondos europeos Next Generation de la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión, con un total de 10,7 millones, seguida del Gironès, con 7,4 millones.

Lo ha anunciado el conseller de Derechos Sociales e Inclusión, Raúl Moreno, durante la inauguración de la ampliación de una residencia en Tossa de Mar (Girona), informa la Conselleria en un comunicado de este jueves.

Entre las principales actuaciones financiadas están los 5,9 millones destinados a la residencia y centro de atención diurna de Lloret de Mar; los 1,82 millones para la ampliación de la residencia y centro de día Tursia de Tossa de Mar, o los 1,09 millones para reformar la residencia de Sant Hilari Sacalm.