6 comarcas de Girona, Lleida y Barcelona reciben ES-Alert por el viento este fin de semana

Mapa de previsión - METEOCAT

GIRONA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los habitantes de las comarcas del Alt Empordà, Ripollès, Garrotxa (Girona), norte de la Cerdanya (Girona y Lleida) Solsona (Lleida), y Berguedà (Barcelona) han recibido este sábado en sus teléfonos móviles ES-Alert de la Generalitat por previsión de viento fuerte.

El viento se prevé en Catalunya en general, y este domingo se pueden superar los 100 km/hora, según informa el Meteocat vía X.

Protecció Civil de la Generalitat ha pedido que este domingo, de 8 a 20, se eviten desplazamientos innecesarios y actividades en el exterior, sobre todo en cotas medias y altas.

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha pedido evitar desplazamientos en el Alt Empordà, Ripollès, Berguedà y Solsonès.

Si hay que conducir, pide hacerlo reduciendo la velocidad y aumentando la distancia de seguridad, además de tener precaución en viaductos, túneles y zonas expuestas.