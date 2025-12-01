El CoMB reconoce con los Premios a la Excelencia Profesional a 51 médicos y 4 equipos asistenciales

Imagen de los premiados. - JAUME COSIALLS - COMB

BARCELONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) ha reconocido con los Premios a la Excelencia Profesional a 51 médicos a título individual y al EAP Canet de Mar (Barcelona), al Servicio Central de Anestesiología del Centro Médico Teknon de Barcelona, al Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Sant Joan de Déu-Althaia de Manresa (Barcelona) y a la Unidad de Diabetes del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

Los galardones, entregados en una gala de este lunes en Barcelona, se entregaron por primera vez en 2004 y se otorgan a médicos que, a lo largo de su trayectoria, han destacado por representar "valores esenciales de la profesión médica", informa el CoMB en un comunicado.

El colegio premia profesionales propuestos por los propios compañeros de profesión de la atención primaria, atención hospitalaria y otros ámbitos de asistenciales, así como de la docencia, la formación médica, la investigación biomédica y las humanidades, la cooperación y la gestión.

Durante el acto, el médico de familia y vicepresidente del CoMB, Jaume Sellarès, y la pediatra y presidenta de la Fundación Puigvert, Helena Ris, han mantenido un diálogo sobre la diversidad del sistema sanitario catalán.

También han intervenido la presidenta del CoMB, Elvira Bisbe, su vicepresidenta, Mireia Puig, y su secretaria, Sònia Miravet; en representación de los galardonados ha hablado el especialista en Medicina Interna del Hospital Sant Joan de Déu de Manresa Gustavo Tolchinsky.