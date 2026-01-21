El comité técnico se reúne de nuevo para evaluar cuándo se reanuda el servicio de Rodalies

Reunión del Cecat - EUROPA PRESS

El comité técnico se reúne de nuevo este miércoles por la tarde en el Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (Cecat), en la sede de la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, para decidir cuándo restablece el servicio de Rodalies, Regional y Media distancia tras el accidente de un tren de la R4 en Gelida (Barcelona) el martes por la noche.

El accidente se cobró la vida de un maquinista en práctica y 37 personas resultaron heridas de diversa consideración tras impactar contra un muro que se desprendió sobre la vía por el temporal.

La reunion está encabezada por el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau -que ha asumido las funciones del presidente Salvador Illa, que continúa hospitalizado por una osteomielitis púbica--; la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, y la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque.

También están presentes el portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, miembros de Adif y representantes de los cuerpos de emergencias, como Protecció Civil, Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra, Sistema d'Emergèncias Mèdiques (SEM) y Servei Català de Trànsit (SCT).

El servicio de Rodalies ha quedado interrumpido y no se reanudará hasta que no se garantice la seguridad de usuarios y trabajadores y, para ello, maquinistas acompañados de técnicos de Renfe y Adif realizan "marchas blancas" para revisar la infraestructura, según ha informado Paneque esta mañana.

También se ha cortado la circulación de la AP-7, desde este miércoles a las 15.30 en sentido sur, desde Martorell (Barcelona), por la afectación en la vía tras el desprendimiento del muro con el que chocó el tren.