Comsa gana 10,1 millones en 2025, un 33%, y factura 1.007 millones, un 2% más

Obras realizadas por Comsa - COMSA

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Comsa cerró el ejercicio 2025 con un beneficio neto de 10,1 millones de euros, un 33% más que en 2025, y una facturación de 1.007 millones, un 2% más, informa en un comunicado este miércoles.

La empresa ha explicado que su cartera de negocio se situó en 2.149 millones, "un volumen que garantiza un nivel de actividad equivalente a los próximos dos años".

Ha asegurado que los resultados "confirman la solidez del modelo de negocio" de la compañía, y ha recordado que el Plan Estratégico 2026-2030 mantiene un enfoque orientado al crecimiento sostenible, la innovación tecnológica y la consolidación en mercados internacionales de alto potencial.

Por áreas de actividad, el negocio de Construcción registró una facturación de 609 millones; Ingeniería Industrial, 224 millones; Mantenimiento y Servicios, 140; y GMF, empresa especializada en mantenimiento de material rodante ferroviario, 45 (incluyendo 10 millones de trabajos para el propio grupo).

De cara a 2026, la empresa prevé "mantener esta tendencia positiva" y alcanzar una facturación de 1.022 millones.