La comunidad ucraniana en Barcelona conmemora el 34 aniversario de la Independencia de Ucrania en la plaza de Josep Puig i Cadafalch de Barcelona
Publicado: domingo, 24 agosto 2025 20:08
BARCELONA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

La comunidad ucraniana de Barcelona conmemora este domingo por la tarde en la plaza de Josep Puig i Cadafalch de Barcelona el 34 aniversario de la Independencia de Ucrania con varias actividades culturales.

El evento ha acogido actuaciones musicales de artistas y agrupaciones ucranianas residentes en Catalunya, una muestra de artesanía, gastronomía tradicional con catas y talleres para niños, como ya informó la organización en un comunicado.

Además, está previsto que las fuentes de Montjuïc se iluminen con los colores azul y amarillo de la bandera.

Estos actos buscan dar visibilidad a la comunidad ucraniana, reforzar los lazos de cohesión social y rendir homenaje a los símbolos nacionales "en un momento histórico marcado por la lucha por la libertad y la integridad territorial".

"En el contexto actual de guerra que sigue asolando el país, estos actos representan mucho más que conmemoraciones: son una expresión de unidad, memoria colectiva y compromiso con los valores de libertad y soberanía", añade la organización.

