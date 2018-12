Los comuns afean al Govern no presentarles su proyecto de cuentas y ven "lejos" el acuerdo

Actualizado 29/11/2018 18:34:21 CET

Albiach se sorprende de que Aragonès contemple inversiones de los PGE en las cuentas catalanas

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

La presidenta de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha reprochado este jueves al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, que no les haya presentado ninguna cifra que sustente el proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2019, pese a que les han llamado para abordar un pacto y sacarlos adelante, por lo que ve "lejos" el acuerdo.

Lo ha dicho en declaraciones a los medios tras mantener una reunión de dos horas y media en la Conselleria de Economía con el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Pere Aragonès; el secretario general de Vicepresidencia y Economía, Albert Castellanos; la secretaria general de Presidencia, Meritxell Masó, y el diputado de los comuns David Cid, para abordar las cuentas catalanas.

"Salimos decepcionados, sin conocer cuál es la orientación de los Presupuestos y por tanto del Govern. No nos han hecho ninguna propuesta concreta. No nos han dado ningún documento", ha lamentado Albiach, que ha calificado el encuentro de positivo en el tono, pero negativo y pesimista en el contenido.

Albiach ha relatado que, cuando le han solicitado a Aragonès concreción en las cifras, el vicepresidente ha dicho que todavía tiene que "trabajar dentro de cada departamento" para tenerlas y, cuando lo hagan, les presentarán propuestas concretas en la siguiente reunión, que no tiene fecha.

Los comuns han acudido a la reunión con un documento que pide aumentar la inversión en políticas sociales en 1.700 millones de euros, concreta las partidas a las que deberían ir destinadas y propone tres vías para conseguir esa cantidad: modificación de impuestos, aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y persecución del fraude fiscal.

PGE

El Ejecutivo de Quim Torra ya anunció que rechaza apoyar el proyecto de PGE de Pedro Sánchez, por lo que Albiach se ha mostrado sorprendida de que Aragonès haya incluido en su proyecto 350 millones de euros de las cuentas del Estado no sometidos al techo de gasto --una de las pocas cifras que el vicepresidente les han transmitido--.

Esa partida prevé una inversión de 200 millones de euros en infraestructuras y 150 millones en Mossos d'Esquadra, y Aragonès ha explicado en declaraciones a los medios antes que Albicah, que coinciden con los comuns en que esa inversión debe realizarse.

Por eso, Albiach ha cuestionado: "Dicen que no los aprobarán [los PGE], pero han recogido" esa cantidad, y ha recordado que, si no se aprueban las cuentas del Estado, no está garantizado que esas partidas lleguen a Catalunya, ya que depende de la voluntad y el acuerdo político de un Gobierno al que la Generalitat habría tumbado su proyecto de finanzas.

REFORMA FISCAL

También han abordado la propuesta de modificación fiscal que pretenden los comuns: aumentar el IRPF a las rentas altas, eliminar las bonificaciones del impuesto de sucesiones y aplicar tasas medioambientales recogidas en leyes catalanas como el impuesto de emisiones, que incluye la Ley del Cambio Climático catalana y que, por el momento, no se aplica.

"Nos han confesado que dentro de la propuesta no tenían ninguna medida de reforma fiscal, pero tampoco nos han dicho que hasta qué llegarían o no", ha lamentado la presidenta parlamentaria de CatECP

"¿A QUÉ PIENSA RENUNCIAR?"

Ha recordado que la obtención de ingresos es la fórmula de CatECP, que los comuns plantean invertir 1.700 millones en 10 propuestas sociales concretas y que, sí el Govern cree que puede obtenerlos a través de otra estrategia, debería plantearlo.

"No son líneas rojas sino horizontes de país, líneas básicas, porque cada día 44 familias en Cataluña se quedan sin vivienda. Nosotros no ponemos condiciones de dónde tienen que venir los ingresos", ha aclarado Albiach.

Sin embargo, ha subrayado que sin ingresos la Generalitat no puede satisfacer las reivindicaciones de los sectores públicos movilizados durante este otoño y las necesidades de emergencia social, por eso, ha preguntado a Aragonés: "¿A qué piensa renunciar? ¿A los 12 minutos por paciente en la atención primaria?".