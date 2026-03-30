Los Comuns afirman que las "vías de acuerdo están abiertas" con Junts por el decreto de vivienda

La coordinadora de los Comuns Candela López - EUROPA PRESS

BARCELONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de los Comuns Candela López ha afirmado que las "vías de acuerdo están abiertas", en referencia a las negociaciones con Junts para la aprobación del decreto de medidas de vivienda frente a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio, y que incluye la limitación de la subida de precios del alquiler a un 2% y la prórroga de contratos de alquiler.

"Todavía no tenemos fecha para la aprobación de este acuerdo y, por tanto, entendemos que hasta que esto no se haga efectivo, hasta que no llegue el día de la votación las posibilidades de acuerdo son posibles", ha dicho en rueda de prensa desde la sede de la formación este lunes, extendiendo la mano a Junts.

Ha subrayado que la inflación está en los niveles más altos desde 2022, coincidiendo con la guerra de Ucrania, por lo que ha dicho que es "más imprescindible que nunca" este segundo decreto del escudo social porque afecta a 400.000 personas que se podrían beneficiar de la prórroga de contratos y, afirma, un millón de personas en Catalunya se beneficiarían de la limitación de precios.

En este sentido, ha vuelto a apelar a Junts para que "haga viable" la aprobación de este acuerdo y que no lo bloquee, y ha defendido que su partido se dejará la piel hasta que se lleve a aprobación, motivo por el que defiende mantener las negociaciones de manera discreta.

CRÍTICAS A FEIJÓO

Por otra parte, López ha criticado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha tachado de problemáticas sus palabras respecto a acción del Gobierno en Catalunya en una entrevista concedida a 'La Vanguardia'.

"Creo que es evidente que si alguien ha defendido a los catalanes y las catalanas, en ningún caso ha sido el PP, más bien al contrario, ha sido este Gobierno progresista", ha reivindicado.

Así, ha dicho que es importante que las fuerzas catalanas tengan claro "de qué lado" hay que estar y esto, dice, nunca pasa por pensar en un Gobierno de PP y Vox.

INCENTIVOS CAP

Preguntada por si el Govern está cumpliendo el acuerdo alcanzado con los Comuns de retirar los incentivos a centros de atención primaria (CAP) respecto a las bajas médicas, en referencia a una información publicada por 'RAC 1' este domingo, en la que apuntaban a que el ejecutivo ya está dando estos incentivos, López ha afirmado que el departamento se está mostrando "reticente" a ello.

"Insistimos en que esto es una vergüenza y es inaceptable y, por tanto, entendemos que lo que debe hacer el Govern es cumplir con lo que anunció el propio presidente", ha zanjado.