Los Comuns concurrirán con su propia marca a las municipales y quieren mantener acuerdos con Podem

La coordinadora de los Comuns y diputada en el Congreso, Candela López - EUROPA PRESS

BARCELONA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Comuns se presentarán bajo su propia marca como "regla general" en las elecciones municipales del año que viene y trabajará para mantener los acuerdos con Podem en los municipios donde ya existe una trayectoria anterior conjunta.

Lo ha explicado la coordinadora de los Comuns y diputada en el Congreso, Candela López, en rueda de prensa este lunes, que también ha concretado que intentarán reforzar los vínculos con candidaturas independientes locales con las que ya ha habido colaboración.

Ante el auge de la derecha y la extrema derecha, ha asegurado que estudiarán las lógicas y realidades locales para construir "mayorías progresistas que hagan posible gobiernos estables" tras las municipales.

El objetivo, según López, es tener definidos los principales cabezas de lista antes de este verano con la voluntad de "reforzar liderazgos" como el de Alba Bou en El Prat de Llobregat (Barcelona) y el de José Montero en Montornès del Vallès (Barcelona), y oficializar otros que optan a poder gobernar y recuperar alcaldías como la de Barcelona con Gerardo Pisarello.

JORNADA MUNICIPALISTA

Para preparar las elecciones, los Comuns celebrarán una jornada municipalista el 25 de abril en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) con cargos electos, equipos locales y miembros de la dirección para compartir debates y estrategias.

Tras presentar 163 candidaturas en las municipales de 2023, la formación cuenta con 244 concejales y está presente en 37 gobiernos municipales, encabezando 8 alcaldía, y su objetivo pasa por "consolidar y ampliar" su representación institucional y el número de concejales.

Su estrategia, ha añadido López, cobra especial relevancia en municipios medianos de Catalunya y en la segunda corona metropolitana de Barcelona, y quieren centrarse en segmentos de población como el de los abstencionistas, los migrantes y en jóvenes de 18 a 24 años.

En octubre, la formación abrirá la fase para la elaboración de un programa electoral que servirá "de margo general" con las aportaciones de los diferentes territorios y ámbitos sectoriales.