Los Comuns piden al Govern "estudiar" vías para no aplicar la sentencia del TSJC sobre el catalán

La coordinadora de los Comuns Candela López en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de los Comuns Candela López ha pedido al Govern "estudiar y analizar" todas las vías para no hacer efectiva la sentencia que anuló parcialmente el Decreto 91/2024, regulador del régimen lingüístico del sistema educativo catalán, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya haya ordenado este lunes que se ejecute provisionalmente.

Así se ha expresado en rueda de prensa desde la sede de la formación este lunes, donde ha defendido que el "modelo de escuela catalana no se toca" y ha instado al ejecutivo a proteger el modelo, las escuelas y a sus equipos directivos.

Ha remarcado que la sentencia no es firme y ha emplazado al conjunto de los partidos a reimpulsar el Pacte Nacional per la Llengua que, apunta, es una de las "prioridades" que se constata como necesaria en Catalunya.

"Todas las fuerzas políticas tenemos que trabajar, tenemos que hablar, nos tenemos que poner de acuerdo para defender el modelo de escuela catalana que tenemos", ha insistido.

También ha señalado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al líder de Vox, Santiago Abascal, y ha dicho que esto es una muestra del "modelo" que ambos proponen para Catalunya, recordando que no han apoyado la oficialidad del catalán en Europa.