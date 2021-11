Los comuns presentarán una enmienda a la totalidad a los Presupuestos si el Govern no los negocia

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha asegurado este miércoles que su grupo parlamentario presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuestos catalanes de 2022 si no puede negociarlos con el Govern para incorporar asuntos prioritarios para su formación.

"Ahora mismo, si nadie nos llama y llega el 22 de noviembre y nadie nos pide negociar" optarán por una enmienda a la totalidad, ha garantizado en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, en la que ha recordado la apuesta de los comuns por potenciar la red ferroviaria catalana y la atención a la salud mental, entre otras prioridades.

Ha resaltado que esperarán hasta el último momento a que el Govern de Pere Aragonès apueste por negociar con los comuns: "Si alguien levanta el teléfono, estamos dispuestos" a negociar, independientemente de lo que hagan otros grupos parlamentarios, como la CUP y el PSC.

Sobre si los comuns estarían dispuestos a facilitar las cuentas catalanas sin nada a cambios, ha dicho sobre los socialistas: "¿Ellos quieren dar los votos gratis? No es nuestra postura, estamos para reconducir a este Govern".

Preguntada por si cree que los Presupuestos que quiere el Govern de Aragonès dan un giro a la izquierda, ha replicado: "Los 120 millones de euros para el Hard Rock no me parecen un giro a la izquierda", y ha avisado de que las cuentas no van de ser o no independentista.

DÍAZ, OLTRA Y COLAU

Sobre el acto de este sábado con la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la portavoz de Más Madrid, Mónica García, y la vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, ha descartado que pretenda articular un frente electoral.

"No estamos en estos momentos" en una articulación de este frente --que cree que está más a la izquierda que el PSOE-- y Colau está centrada en la capital catalana, según Albiach, a quien le gustaría que continúe siendo la alcaldesa de Barcelona.