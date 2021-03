Los comuns propondrán a Joan Carles Gallego como presidente del Parlament

BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha anunciado que los morados propondrán al diputado electo de los comuns Joan Carles Gallego como presidente del Parlament, "viendo que otros partidos no están llegando a acuerdos".

En una entrevista este jueves en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Albiach ha asegurado que el número dos de su lista es "una persona que, por su trayectoria, es superadora de las sinergias" de partidos.

Ha destacado su talante conciliador: "Es superador de los bloques y sería buen presidente del Parlament", y ha explicado que plantearán esta propuesta en los próximos días a los partidos con los que se están reuniendo para negociar sobre el futuro Govern.

Albiach ha insistido en la fórmula de un Govern de ERC y comuns con apoyo externo del PSC, y ha lamentado que los republicanos quieran acercarse a los comuns pero a la vez también a Junts, con quien ven "incompatible" formar un Ejecutivo.

También ha reprochado al candidato del PSC y exministro de Sanidad, Salvador Illa, estar "empeñado" en ser presidente, y ha insistido en pedirle generosidad para tener una fórmula diferente al actual Govern de ERC y Junts.

Así, ya son dos los partidos que han postulado a un diputado electo para presidir la Cámara: los comuns a Gallego y los socialistas, que proponen a la viceprimera secretaria de la formación, Eva Granados.

Ambas propuestas tienen difícil llegar alcanzar su objetivo, aunque no se pueden descartar definitivamente, habida cuenta de la falta de acuerdo que por el momento han mostrado las fuerzas independentistas para proponer a un candidato de consenso y hacer valer su mayoría de escaños en el hemiciclo, en una votación que es secreta.

CORDÓN SANITARIO A VOX

Sobre la reunión de este miércoles para hacer un cordón sanitario a Vox en el Parlament, en la que participaron PSC, ERC, Junts, CUP y comuns, Albiach ha dicho que se volverán a reunir el martes y "seguramente" volverán a hacerlo más adelante.

Ha criticado que ni PP ni Cs hayan querido participar porque "no quieren hacer un cordón sanitario", y ha sostenido que no entiende su postura y que ambos partidos no están al nivel de las derechas europeas.

La líder morada ha concretado que están elaborando un protocolo para no conceder a Vox ningún cargo institucional, y que hay un debate abierto sobre si responder o no a las intervenciones del partido de extrema derecha y cómo hacerlo.