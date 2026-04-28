Los Comuns reclaman al Govern retirar la "ocurrencia" del despliegue de Mossos en escuelas

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha reclamado este martes al Govern que retire la "ocurrencia" que considera que supone la prueba piloto de poner agentes de los Mossos d'Esquadra en algunos centros educativos catalanes.

"Los médicos y los enfermeros deben estar en los hospitales y los CAP's. Los policías en comisarías y en la calle. Y los maestros y educadores sociales en las escuelas. Está todo inventado", ha subrayado en rueda de prensa en la Cámara catalana.

Tras recordar que ya han pedido las comparecencia de la consellera de Educación, Esther Niubó, y de la de Interior, Nuria Parlón, ha asegurado que tampoco entienden que la titular de Derecho Sociales e Inclusión, Mònica Martínez-Bravo, haya manifestado que se quiere estigmatizar al cuerpo policial.

"Es el Govern el que está estigmatizando a maestros y educadores sociales, diciendo que no hacen bien su trabajo. Parece más una cortina de humo para tapar el conflicto educativo", ha sostenido Cid, que ha emplazado a la Generalitat a resolverlo.

BUS INTERURBANO

También ha dejado claro que no apoyarán la decisión del Govern de aprobar mediante un decreto ley continuar seis años más, hasta 2034, con las actuales concesiones de bus interurbano, que vencían en 2028.

"El Govern ha suspendido en trenes y suspenderá en buses. No les acompañaremos en este error, que lo que hace es postergar los cambios que necesita la red", ha sostenido Cid, que cree que es una mala noticia y contraria a lo que, a su juicio, siempre había defendido el PSC.