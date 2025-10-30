Comuns registrará una ley para que ayuntamientos "prohíban las compras especulativas" de vivienda

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en una atención a los medios junto al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y la líder de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha anunciado que este jueves registrarán una proposición de ley para que los ayuntamientos de Catalunya tengan las herramientas para que "prohíban las compras especulativas" de vivienda.

Lo ha explicado en una atención a los medios en Barcelona, junto al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y la líder de BComú en el Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz.

Ha dicho que la medida se concretaría en modificar la ley de urbanismo para que cada persona pudiera adquirir tan solo una vivienda, con algunas excepciones que ha detallado.

Quedarían fuera de este planteamiento las compras para familiares directos (hijos, padres o hermanos), y las segundas residencias, pero fuera del domicilio principal del comprador.

Respecto a la compra de edificios, ha dicho que se podrían comprar con la condición de, si hay inquilinos en el momento de la compra, alargar los contratos vigentes entre 5 y 7 años al menos, y que los alquileres que se den en estos edificios se mantengan en el índice de precios de referencia.

HERRAMIENTAS A AYUNTAMIENTOS

De salir adelante la iniciativa, ha dicho, los consistorios tendrían "herramientas para hacer planes especiales" de vivienda mientras estén en zonas declaradas tensionadas y mientras persista una situación de emergencia habitacional como la que, ha asegurado, se vive actualmente en Catalunya.

Ha dicho que proponen modificar la ley de urbanismo y no la de vivienda para que no pueda ser recorrida ante el Tribunal Constitucional (TC), y ha añadido que los planes especiales también los podrán presentar entidades privadas.

"En aquellos ayuntamientos donde, por color político, no estén de acuerdo en prohibir las compras especulativas, entidades como el Sindicat de Llogateres sí que podría presentar este plan especial, de manera que el pleno del ayuntamiento tendría la obligación, como mínimo, de debatirlo", ha explicado.

PRESUPUESTOS DE ILLA

Albiach se ha referido directamente al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, después que este dijera que estaba abierto a estudiar la prohibición de la compra especulativa de vivienda, y le ha pedido que no dilate en el tiempo esta medida: "El trabajo ya lo tiene hecho".

Sobre si condicionarán su apoyo a un eventual proyecto de Presupuestos a que se apruebe, ha dicho que todavía no han iniciado negociaciones con el Govern, pero que "independientemente de si hay Presupuestos o no", los Comuns quieren frenar la compra especulativa.