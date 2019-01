Los comuns reprochan al Govern no aplicar leyes sociales vigentes y no recurridas al TC

Publicado 08/01/2019 18:12:03 CET

BARCELONA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de CatECP en el Parlament, Susanna Segovia, ha reprochado al Govern que no está aplicando artículos no recurridos al Tribunal Constitucional, y por tanto en vigor, de leyes sociales catalanas que podrían dar respuesta a problemáticas que existen en Catalunya: "Buena parte de estas leyes ya se pueden aplicar y no se está haciendo".

En rueda de prensa este martes, ha criticado que "muchas veces se han utilizado las leyes recurridas al TC como excusa para no aplicarlas" y ha considerado insuficiente la medida anunciada por la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, de buscar redactados alternativos a las normas conflictivas.

"Puedes avanzar en pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que retire estos recursos y en aplicar todo lo que sigue pendiente", como aspectos en pobreza energética de la Ley 24/2015 y la fiscalidad ambiental recogida en la Ley del Cambio Climático.

Segovia ha apelado al "alma progresista de ERC" para que el Govern dé prioridad a la atención social y solucione el estado de algunos servicios públicos como el de los Bombers de la Generalitat, después de que profesionales del cuerpo hayan lamentado falta de medios para responder al incendio mortal del sábado en Badalona (Barcelona).

"No puede ser que esperemos a una desgracia para actuar", por lo que ha instado a los republicanos a contar con los comuns para grandes alianzas sociales ante un Govern al que ha acusado de no gobernar.

"Esperamos muy poco del Govern del presidente Torra. Es un Govern que no gobierna y cuya gran promesa, que es Elsa Artadi, ahora suena para Barcelona. No entendemos cuál es la apuesta política que hace el Govern pero tampoco la de ERC ni si piensa coger el liderazgo y llevarlo a hacer políticas sociales de verdad", ha disertado.

PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT

Preguntada por si el Ejecutivo catalán se ha puesto en contacto con ellos de nuevo para negociar los Presupuestos catalanes, ha dicho que les han emplazado a reuniones sectoriales con las distintas consellerias pero que siguen "sin ningún documento presente".

"Esperamos que en estas reuniones a las que nos piden asistir nos enseñarán los Presupuestos que dicen que tienen pero que no hemos visto", y ha puntualizado que estos encuentros no tienen fecha todavía pero que los prevén para las próximas semanas.