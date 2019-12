Los comuns ven "posibilidad real" de investidura este 2019 y piden valentía a ERC

Publicado 17/12/2019 10:12:44 CET

Albiach ve necesario que el Estado pague "sus deudas" con Catalunya

BARCELONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La líder del grupo CatECP en el Parlament, Jéssica Albiach, ha dicho que cree que existe una "posibilidad real" de que haya investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, antes de que termine 2019, y ha pedido a ERC que sea valiente.

En una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha avisado de que cree que JxCat hará presión, ha considerado que ERC algunas veces no ha escogido la mejor opción, y ha esperado que en esta ocasión no "quede secuestrada" por su socio de Govern.

Preguntada por la llamada que este martes tiene que hacer Sánchez al presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha reclamado que los dos estén a la altura del momento: "Ya está bien del culebrón. Es necesario desbloquear la situación, porque la ciudadanía se lo merece. Me da igual el formato, lo más importante es hablar".

Un día después de que el Govern y comuns hayan llegado a un acuerdo de fiscalidad para los Presupuestos de la Generalitat, ha defendido la necesidad de que el Estado pague "sus deudas" con Catalunya, pero ha destacado la importancia de tener una fiscalidad propia, progresiva, verde y justa, a lo que cree que se han acercado con el acuerdo.

PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT

Ha explicado que han conseguido un primer acuerdo pero que aun falta llegar a consensos para los Presupuestos, tanto para abordar las listas de espera, como para revertir recortes y para hacer más guarderías.

"Si no tenemos Presupuestos por estas fechas el año que viene, llegaríamos a un escenario muy grave, con impagos", ha advertido la líder de los comuns, que ha agregado que espera que en febrero o marzo se puedan debatir en el Parlament.

Albiach ha insistido en que la reforma fiscal que han acordado "no es un capricho", sino una necesidad, y ha expresado que no es en todos los aspectos la reforma fiscal que ellos harían, pero sí la que han pactado y conseguido.

En otra entrevista en la misma emisora, el secretario general de Vicepresidencia, Albert Castellanos, ha asegurado que la reforma no se aleja de la fiscalidad de otras comunidades autónomas, y ha explicado, preguntado por el impuesto de patrimonio, que no lo han modificado por ser sensible: "Si lo subes, se pueden generar procesos de deslocalización de rentas".