Concentración para evitar el cierre de las estaciones de Salou y Cambrils (Tarragona)

Publicado 06/04/2019 17:10:19 CET

Alertan de que afectará a la movilidad de 675.000 personas al año

SALOU (TARRAGONA), 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas se han concentrado este sábado para protestar por el cierre de las estaciones del centro de Salou y Cambrils (Tarragona) previsto para este 2019 y han alertado de que perjudicará la movilidad de unas 675.000 personas al año.

La protesta ha sido convocada por la asociación para la Promoció del Transport Públic (PTP), la Plataforma para la Defensa d'un Ferrocarril Públic i de Qualitat (pdf.camp), la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), Ecologistes en Acció de Catalunya, Greenpeace, y los sindicatos CC.OO., UGT y CGT de Catalunya.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la PTP, Ricard Riol, ha explicado que se han manifestado en la estación de Salou para que "no se deje abandonada a la población" que utiliza las líneas de Rodalies --R16 y RT2-- que unen por el centro a estos municipios ante el desvío previsto por la estación de Port Aventura y que pasa por fuera.

Riol ha expuesto que no están en contra del tranvía planificado para sustituir el tramo de este recorrido, pero que mientras no llegue una alternativa se debe dar servicio a los ciudadanos que no disponen de coche para llegar al centro o tienen que desplazarse para trabajar y a los turistas.

"Es una falta de sensibilidad eliminar el transporte público y pretender que la gente coja el bus, que cuesta más del doble" de tiempo para ir hasta Cambrils, Tortosa, Tarragona y Barcelona, ha criticado Riol.

El presidente de la PTP ha apostado por que se haga una "transformación gradual" al modelo que supone el tranvía y sin interrumpir el servicio actual, como ha indicado que se ha impulsado en casos como los de Cadiz y Alicante.

Asimismo, ha avisado de que el desarrollo de este tranvía aún no está presupuestado, pese a que la Generalitat lo planteó por primera vez hace 17 años.

Riol ha considerado que la variante que pasará por la estación del Port Aventura es adecuada para el Euromed y el transporte de mercaderías, que se alejarán así del núcleo urbano, pero no para aquellos que viven, trabajan y se desplazan dentro de estos municipios.