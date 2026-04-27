La concertada traslada al Síndic de Greuges las enmiendas de la ley del 6% y las firmas recogidas

Encuentro este lunes entre la síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, y las entidades de la escuela concertada catalana - FECC

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La escuela concertada catalana ha trasladado al Síndic de Greuges de Catalunya las enmiendas a la Proposición de ley de garantías de la financiación del sistema educativo catalán con un mínimo del 6% del PIB para la educación, junto con las 77.978 firmas recogidas, entregadas el 24 de marzo en el Parlament.

Ha sido en un encuentro este lunes con la síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, y los representantes de la escuela concertada de Catalunya, informa la Fundació Escola Cristiana de Catalunya (FECC) en un comunicado.

Las enmiendas presentadas reclaman que el incremento de financiación previsto en la futura ley "repercuta en todos los centros del Servei d'Educació de Catalunya (SEC)", tanto públicos como concertados.

Así, piden una financiación "suficiente para garantizar la gratuidad real" de la escuela concertada para las familias; un incremento de las plantillas que permita equipararlas progresivamente a las del sector público; y la homologación de las condiciones retributivas y laborales de todo el personal del sector.

Las entidades también han explicado a la institución el acuerdo firmado con la Generalitat el 10 de marzo, que supone el reconocimiento del sector y una mejora de la financiación de las escuelas concertadas, siendo "un primer paso para salvaguardar el modelo".

Por otro lado, la campaña impulsada por el sector recogió 77.978 firmas, una cifra que, como señalan, "supera ampliamente" las 50.000 necesarias para impulsar una iniciativa legislativa popular (ILP) en Catalunya.