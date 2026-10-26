El conductor del autocar accidentado en Fogars (Barcelona) da negativo en alcohol y drogas

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han confirmado que el conductor del autocar que cayó por un talud de 20 metros este domingo por la tarde en Fogars de Montclús en su ruta entre Campins y Santa Fe del Montseny (Barcelona) ha dado negativo en el control de alcoholemia y en el de drogas.

El responsable del área de Trànsit de la policía catalana en el área de Mollet del Vallès (Barcelona), el subinspector Enrique Granero, ha explicado en declaraciones a los medios este lunes desde el centro de control en Campins que el accidente está en fase de investigación para esclarecer las causas.

Preguntado por si podían ir de pie diversas personas dentro del vehículo, Granero ha afirmado que es legal, pero que dicha investigación deberá determinar cuántas personas iban en el interior y calcular si debían ir de pie o no.

INGRESADOS EN LA UCI

Por su parte, el director médico del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Jorge Morales, ha explicado que el último balance de heridos se ha cerrado con 7 en estado grave, 31 menos graves y 49 heridos leves.

Morales ha indicado que 9 están ingresadas en unidades de críticos, semicríticos o reanimación de diferentes hospitales, y preguntado por su evolución, ha explicado que todos son pacientes politraumáticos y será necesario esperar unas horas para conocer el alcance de las lesiones.

En este sentido, ha explicado que el Departamento de Salud irá informando de la evolución de los heridos.

Finalmente, los Bombers de la Generalitat están acabando de diseñar el dispositivo para retirar el autocar con la grúa más específica para llevarlo a cabo, y cuando lo hagan, se revisará la parte inferior de este para acabar de confirmar que no hay ninguna persona atrapada.