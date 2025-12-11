El conductor de un turismo muere en un choque frontal en la GI-643 en Gualta (Girona)

GIRONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un turismo ha muerto en un choque frontal contra un camión en la GI-643 en Gualta (Girona) producido este miércoles sobre las 19.25 horas.

Por causas que todavía se están investigando, hubo una colisión frontal entre un turismo y un camión de gran tonelaje y, a consecuencia del siniestro, los Bombers de la Generalitat tuvieron que excarcelar al conductor y único ocupante del turismo, que quedó atrapado en el interior del vehículo, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado este jueves.

Tras sacar al ocupante del vehículo, efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) trasladaron en estado muy grave al herido al Hospital Universitario Doctor Josep Trueta de Girona, donde posteriormente murió.

A raíz del siniestro, del que el conductor del camión resultó ileso, se activaron 7 patrullas de los Mossos d'Esquadra, 5 dotaciones de los Bombers de la Generalitat y 3 unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Con esta víctima, son 135 las personas que han perdido la vida en las carreteras catalanas este 2025.