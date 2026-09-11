Una conductora murió este jueves en la N-340 en Altafulla (Tarragona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 27 años murió este jueves por la noche en la N-340 en Altafulla (Tarragonès) por un accidente de tres turismos, informa el Servei Català de Trànsit este viernes en un comunicado.

La víctima era vecina de l'Arboç y otras cuatro personas sufrieron heridas de diversa consideración por el accidente, del que los Mossos recibieron el aviso a las 22.25.

91 personas han muerto este año en las carreteras catalanas según datos provisionales.