Una conductora murió este jueves en la N-340 en Altafulla (Tarragona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos
Archivo - Un vehículo de los Mossos - David Zorrakino - Europa Press - Archivo
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 11 septiembre 2026 11:20
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TARRAGONA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 27 años murió este jueves por la noche en la N-340 en Altafulla (Tarragonès) por un accidente de tres turismos, informa el Servei Català de Trànsit este viernes en un comunicado.

La víctima era vecina de l'Arboç y otras cuatro personas sufrieron heridas de diversa consideración por el accidente, del que los Mossos recibieron el aviso a las 22.25.

91 personas han muerto este año en las carreteras catalanas según datos provisionales.

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