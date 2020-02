Conesa pide a Colau ponerse de acuerdo para que la implantación del Hermitage sea "lo más adecuada"

Publicado 18/02/2020 12:08:36 CET

Asegura que la infraestructura "está preparada" para posibles inundaciones

BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Puerto de Barcelona, Mercè Conesa, ha pedido este martes a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ambas instituciones se pongan de acuerdo para que la implantación del museo Hermitage de Barcelona sea "lo más adecuada posible".

En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, Consea ha rechazado el informe del Ayuntamiento, porque asegura que el propio consistorio en 2017-2018 hizo una modificación del plan especial de la nueva bocana del puerto donde "admitía un uso cultural de aquella ubicación", situada al lado del Hotel W Barcelona, conocido como Hotel Vela.

"Mi pregunta es cómo en 2017-2018 aquella ubicación era adecuada para un uso cultural y en 2020 no es adecuada para un uso cultural. Entonces, vamos a documentarnos para ver qué ha pasado en este tiempo", ha explicado la presidenta de la infraestructura portuaria.

Se ha apoyado en ese plan especial aprobado en el pleno municipal para defender que el uso es compatible: "Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es intentar ponernos de acuerdo con el Ayuntamiento y me consta que se está trabajando con los equipos técnicos para la implantación de este equipamiento sea lo más adecuada posible".

Uno de los motivos por los que el informe del Ayuntamiento se opone a ubicar la filial del museo en esa zona es por el riesgo de inundaciones, teniendo en cuenta los informes sobre cambio climático que vaticinan una crecida del nivel del mar de un metro en este siglo.

Conesa recuerda que en la modificación del plan no se abordó ese extremo, pero entiende que tras el temporal Gloria, ahora sí se tenga en cuenta, aunque ha recordado que el Puerto de Barcelona "aguantó muy bien el temporal".

"La infraestructura está preparada y además el sistema de previsión de oleaje que tiene el Puerto de Barcelona hace que pueda actuar con mucha antelación", ha subrayado, y ha asegurado que en caso de temporal cerrarían el acceso al público.

"En cualquier caso, esta es una cuestión que está bien que se ponga sobre la mesa y ante la que hay que poder dar respuesta, pero yo lo que diría es que nosotros estamos en una situación de tramitación de una concesión. Esta tramitación de la concesión del proyecto Hermitage hace que todas las administraciones revisemos bien el proyecto administrativo", ha razonado.

VIABILIDAD DEL PROYECTO

Otro de los motivos que esgrimió Colau son las dudas que al consistorio le genera el proyecto en sí: "Como ayuntamiento no vemos que este proyecto privado se haga en este espacio público, que lo vemos frágil, vulnerable y con un problema de sobresaturación. Si tenemos que hacer un informe damos nuestra opinión. Esto es un proyecto privado".

"Nos preocupa la viabilidad del proyecto porque hemos visto iniciativas similares de franquicias a otras ciudades que serían maravillas que no han funcionado y que incluso en algunas ocasiones han acabado pidiendo rescate público. Enviamos un mensaje muy claro de que nosotros no rescataremos proyectos privados que no vemos claros y viables", advirtió Colau.

Conesa ha coincidido con la primera edil en que el proyecto es privado, ha añadido que nadie ha tratado de explicarlo como algo diferente y ha replicado a Colau: "En ningún caso se ha dicho que el Ayuntamiento tenga que rescatar nada, no sería en ningún caso la situación".