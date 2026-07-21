Un congreso reunirá a expertos en educación médica en noviembre en UIC Barcelona

Campus Sant Cugat - UIC BARCELONA

BARCELONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) acogerá del 19 al 21 de noviembre en el Campus Sant Cugat el XXVII Congreso Nacional y el III Congreso Internacional de la Sociedad Española de Educación Médica y de Ciencias de la Salud (Sedem).

Expertos españoles y extranjeros compartirán experiencias, conocimiento e iniciativas para impulsar la calidad de la educación médica y la formación de los futuros profesionales de la salud, informa este martes la universidad en un comunicado.

En las tres jornadas se abordarán temas como la integración de la IA en la docencia, el desarrollo del pensamiento crítico y de las competencias docentes, la calidad de las prácticas clínicas, la sostenibilidad en la formación médica y el papel de la simulación en el desarrollo de las competencias clínicas.

EDUCACIÓN AL RITMO DE LAS NECESIDADES

La decana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de UIC Barcelona, Esther Calbo, ha asegurado que la educación médica "debe evolucionar al ritmo de las necesidades de la sociedad y del sistema sanitario".

Ha asegurado que acoger el congreso anual de la Sedem representa "una oportunidad" para compartir conocimiento, generar nuevas colaboraciones y seguir avanzando hacia modelos docentes que preparen a profesionales desde el punto de vista científico, técnico y humano.

La universidad considera que la celebración de este encuentro supone "un reconocimiento" a su modelo docente, basado en una formación práctica, innovadora e interdisciplinaria.