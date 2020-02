El Consejo de Europa pide al Govern eliminar la sujeción de presos en colchones con correas

Publicado 04/02/2020 11:12:36 CET

La Generalitat asegura que se ha fijado el objetivo de retirar la fijación mecánica a reos agitados

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) del Consejo de Europa ha reclamado a la Generalitat que elimine la fijación mecánica de "presos agitados en camas con correas" en las cárceles catalanas.

En un informe recogido por Europa Press, el CPT resalta la intención de la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat de "reducir progresivamente el recurso a tal medida" y el descenso en el número de presos que han sido inmovilizados con este sistema y el tiempo de fijación, tras una visita a Catalunya del 6 al 13 de diciembre de 2018.

Sin embargo, a la espera de la eliminación de este sistema, el CPT recomienda limitar el tiempo de la fijación mecánica a minutos e introducir criterios más estrictos para el uso de esta medida, así como "acabar con la práctica de medicación forzada".

En la respuesta del Gobierno al informe, la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat asegura que se ha fijado el objetivo de retirar la fijación mecánica en el futuro, y afirma que, de momento, han instaurado "las cintas de sujeción que menos daño físico causan sobre la persona", y que son las mismas que en las áreas de urgencia hospitalaria.

Además, remarca que en los centros penitenciarios no se medica contra la voluntad del paciente en ningún caso, aunque "solamente si el paciente se encuentra en una situación de urgencia, en la que no está capacitado para la respuesta, se puede administrar medicación sin consentimiento, igual que en los servicios de urgencia no penitenciarios, y siempre por decisión clínica".