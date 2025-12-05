El Consejo Territorial de la PIME de Foment centra su encuentro anual en formación, IA y empleo

Encuentro anual del Consejo Territorial de la PYME de Foment - FOMENT

BARCELONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell Territorial de la PIME de Foment del Treball ha celebrado este viernes en el World Trade Center de Barcelona su tercer encuentro anual de secretarios generales centrada en formación, nuevas herramientas de IA, comercio de proximidad, planificación territorial de las políticas de empleo y de empresa, y el crecimiento de las pymes.

El director territorial de Foment, César Sánchez, ha abierto la jornada destacando el papel del Consell como un "espacio estable para compartir proyectos y dar voz, desde el territorio, a las necesidades reales de las pymes", informa la patronal en un comunicado.

Por su parte, el director ejecutivo de Foment, Laureà Folch, ha presentado la nueva Foment Business School, una escuela de negocios que apuesta por programas basados "en experiencias reales, mentoría personalizada y la participación de expertos y directivos".

La responsable de Conocimiento y Formación Profesional de la patronal catalana, Natàlia Baldan, ha expuesto el mapa de necesidades formativas y el nuevo rol de las empresas en la FP dual y la tutoría compartida para pymes, poniendo de manifiesto "la oportunidad que abre el cambio normativo en FP y el nuevo rol de la empresa en un modelo basado en la colaboración público-privada".

ESTRATEGIAS TERRITORIALES

La secretaria general de la FOEG, Mireia Santamaría, y el director ejecutivo de la AECE, Ramón Solà, han compartido experiencias de promoción del comercio de proximidad con las campañas 'La Comerçiada' de la FOEG y el nuevo espacio AECE Comerç.

La directora de Relaciones Laborales y Asuntos Sociales de Fomento, Yésika Aguilar, ha explicado la propuesta de cuencas funcionales del SOC para orientar las políticas de empleo, mientras que el director de Internacional, Kilian Garcia, ha presentado las estrategias territoriales para la internacionalización empresarial en Catalunya.