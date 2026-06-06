Los Consejos Sociales de las universidades defienden el valor de la transferencia de conocimiento

Un momento de la inauguración - CCS

BARCELONA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Consejos Sociales de las universidades han defendido esta semana en Barcelona el valor de la transferencia de conocimiento, durante una jornada de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) celebrada en la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

La jornada, que se ha hecho el viernes antes de la Asamblea General de la CCS, ha tenido como eje la innovación, la transferencia de conocimiento y la colaboración entre universidad, administración pública y tejido productivo, informa en un comunicado.

La jornada ha analizado el papel de la universidad ante el nuevo escenario geopolítico y ha reunido a representantes institucionales, universitarios y empresariales, que han debatido sobre la colaboración público-privada, la transferencia de conocimiento, el deep tech y el papel estratégico de los Consejos Sociales como puente entre universidad y sociedad.

La secretaria general de Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Teresa Riesgo, ha destacado el papel de las universidades españolas en la generación de talento, innovación y colaboración con las empresas.

También han participado el rector de la UPC, Francesc Torres; la consellera de Investigación y Universidades de la Generalitat, Núria Montserrat; la presidenta de la CCS, Ángela Santianes, y la presidenta del Consell Social de la UPC, Montserrat Guàrdia.