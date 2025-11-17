El Consell de Gremis inicia una campaña de comunicación para potenciar los oficios

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Gremis ha iniciado una campaña de comunicación para impulsar el comercio, el turismo y los servicios de proximidad para "reivindicar la profesionalidad de los sectores" y potenciar los oficios.

Bajo el lema 'Quan hi ha ofici, tot encaixa', la campaña destaca los gremios como "elementos vertebradores por sus valores añadidos" como la garantía, proximidad, servicio, calidad, compromiso y sostenibilidad, informa Consell de Gremis este lunes en un comunicado.

La campaña, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya, durará hasta finales de año y se difundirá a través de canales digitales, redes, plataformas y televisión.