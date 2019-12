El Consell Nacional de les Dones pide a Torra y al Parlament "abolir el patriarcado"

Publicado 17/12/2019 15:46:21 CET

Reclama que los Presupuestos combatan las desigualdades y partan de la perspectiva de género

BARCELONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Consell Nacional de les Dones de Catalunya (CNDC), Montse Pineda, ha defendido este martes en el pleno monográfico sobre mujeres del Parlament: "Tenemos una emergencia, que es abolir el patriarcado".

Ha avisado al presidente del Govern, Quim Torra; a los consellers y a los diputados: "Tenemos una emergencia, que es la de las desigualdades provocadas por el patriarcado, que nos afecta mayoritariamente a las mujeres", y ha pedido combatirlas al abrir el pleno.

Pineda ha pedido a los partidos evitar utilizar este pleno como una "moneda partidista" y para acentuar diferencias, sino centrarse en buscar un mínimo común para abolir las diferencias y el patriarcado.

Ha remarcado que la igualdad debe ser una prioridad política y una línea estratégica en cada acción que se realice: "Cojan las piedras que normalmente se tiran en los debates entre ustedes y júntenlas para la abolición del patriarcado".

"No hagan retórica, no la necesitamos, no os la perdonaremos", porque hay demasiado sufrimiento para hacer retórica, según Pineda, que ha pedido un presupuesto real que cambie la historia de las desigualdades.

Ha reclamado a los grupos que negocian este presupuesto --el Govern de JxCat y ERC y los comuns-- que garanticen esta línea, y al resto que lo hagan si ellos no lo hacen, y ha avisado: "Necesitamos un verdadero control de las medidas" y su efectividad.

Pineda ha resaltado que el feminismo es plural y que su riqueza reside precisamente en que "no es uno, grande y libre", y ha pedido unirse para promover un cambio, porque no es fácil cambiar la lógica patriarcal, ha dicho.

Ha recordado los elogios de la expresidenta del Parlament encarcelada, Carme Forcadell, al pleno de mujeres que se celebró en julio, y ha cerrado su intervención entonando versos del nuevo himno feminista 'El violador eres tú'.

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

El pleno se enmarca en la iniciativa 'Parlament de las Mujeres' de julio, fruto del trabajo del conjunto de la Cámara y del Consell Nacional de les Dones de Catalunya, que ya aprobó una declaración asumida institucionalmente por el Parlament, que recoge los retos de futuro y el reconocimiento de las mujeres para hacer una sociedad más justa, diversa e igualitaria.

Una vez acabe el debate, los grupos podrán presentar sus propuestas de resolución hasta el miércoles por la mañana --un máximo de diez--, que la Mesa deberá calificar y admitir a trámite, y se abrirá un nuevo plazo para la presentación de enmiendas transaccionales.

Todas ellas se debatirán y votarán en el pleno del jueves por la tarde, y la Cámara podrá votarlas una por una o conjuntamente, pero no se podrá pedir la votación separada de una parte, un párrafo o un inciso.