El Consell de la República critica al COI por "prohibir" la exhibición de la senyera en los JJOO

BARCELONA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de la República ha criticado al Comité Olímpico Internacional (COI) por "prohibir" la exhibición de banderas catalanas durante la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026.

La organización señala en un comunicado este sábado que la decisión de "prohibir la exhibición de banderas esteladas durante los Juegos Olímpicos ha traspasado una línea inaceptable al incluir la senyera, bandera histórica de Catalunya".

Por ello, exigen al COI que rectifique y "diferencie, con rigor, entre expresión cultural legítima y propaganda política. Una aparente neutralidad no puede convertirse en censura cultural", sostienen.

"Podemos discrepar sobre la consideración de las 'esteladas' como símbolo político, pero la 'senyera' no es una bandera partidista ni un instrumento de confrontación política", han añadido, y han lamentado que esto afecta especialmente al derecho de familiares y seguidores a celebrar las medallas.

Según ellos, el COI ha "impedido la exhibición pacífica de banderas catalanas sin causa objetiva de seguridad ni de orden público, vulnerando la libertad de expresión y el principio de no-discriminación reconocidos en el derecho europeo".