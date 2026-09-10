El Consell Territorial de Dones de Foment recorrerá Catalunya para conocer los retos de empresarias

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BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell Territorial de Dones d'Empresa de Catalunya de Foment del Treball ha puesto en marcha una gira que recorrerá hasta el año que viene diferentes puntos de Catalunya para identificar y conocer los retos de las empresarias y directivas catalanas, informa la patronal en un comunicado este jueves.

Bajo el lema '14 territorios. Muchas realidades. Una agenda compartida', el congreso recorrerá 14 territorios de Catalunya entre este septiembre y junio de 2027, y está concebido como un "proceso de participación territorial" para que sean las empresarias las que definan las futuras prioridades del Consell.

Estas sesiones se organizarán conjuntamente con las organizaciones empresariales territoriales que integran el Consell, y contarán con la participación de empresarias y directivas de diferentes sectores y dimensiones empresariales.

Una vez acaben los encuentros, el Consell analizará toda la información recogida para identificar los retos comunes, las singularidades territoriales, las buenas prácticas que se puedan transferir entre territorios o sectores y las principales propuestas de actuación.

PRIMER CONGRESO

Finalmente, en junio del año que viene, se celebrará el I Congrés Territorial de Dones d'Empresa de Catalunya en Foment del Treball, en el que se presentarán las conclusiones de la gira y un informe elaborado en bases a las mismas.

Este congreso se enmarca entre los objetivos del Consell Territorial de Dones d'Empresa de Catalunya, una iniciativa impulsada por Foment para "vertebrar el liderazgo femenino empresarial desde el territorio".

La presidenta del Consell, Ana Ibars, ha explicado que no quieren decidir desde Barcelona las necesidades de las empresarias de Catalunya, sino ir a los diferentes territorios y conocer sus preocupaciones y necesidades para, a partir de ahí, "construir una agenda realmente representativa".