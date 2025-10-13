La Conselleria de Justicia ultima un plan "integral" para mejorar las prisiones catalanas

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Justicia y Calidad Democrática está ultimando un plan "integral" para mejorar las prisiones catalanas, centrado en las infraestructuras, la formación de los profesionales y la seguridad, ha informado el conseller Ramon Espadaler este lunes en una entrevista en 'El Matí a Ràdio Estel' recogida por Europa Press.

Espadaler ha asegurado que le preocupa mucho la seguridad de los servidores públicos, así como la entrada de drones en las prisiones y el peligro asociado a este hecho.

Por eso, el plan contempla un enfoque más integral y centrado también en prevenir la introducción de teléfonos, drogas o incluso armas en las prisiones catalanas mediante drones, lo que supondría "un problema de seguridad de primerísima orden".

Otra de las líneas de trabajo pasa por mejorar las infraestructuras, un hecho que repercute en la calidad de vida y en el clima de los centros penitenciarios y que desde el departamento consideran una cuestión "troncal".

Por último, el plan contempla mejorar las opciones de formación de los profesionales, tanto en origen, es decir, antes de comenzar a trabajar en un centro penitenciario, como de forma continuada, con más formación, más preparación y de mayor calidad.

El conseller ha explicado que ya ha mantenido una reunión con el titular de la Conselleria de Economía, Miquel Sàmper, y su equipo y que la primera respuesta ha sido "francamente esperanzadora y positiva", aunque está pendiente el tema presupuestario.