El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona renueva la infraestructura de la potabilizadora de Portbou

Foto de familia del Consorci d'Aigües junto a la Diputación de Girona. - JOAN CASTRO / ICONNA / DIPUTACIÓN DE GIRONA

También construye una planta de ósmosis para hacer frente a futuros episodios de sequía

El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona renovado la potabilizadora del municipio gerundense de Portbou, reforma a la que ha sumado la construcción de una nueva planta de ósmosis, informa la Diputación de Girona en un comunicado este martes.

El presidente de la Diputación y del Consorci, Miquel Noguer, y el alcalde de la ciudad, Gael Rodríguez, han presentado las actuaciones que permitirán garantizar el suministro de agua en el municipio en situaciones futuras de emergencia por sequía.

La nueva estación de tratamiento de agua potable se ha renovado por completo con un sistema "más moderno y avanzado tecnológicamente" capaz de potabilizar el agua del embalse de Portbou según los estándares actuales, con un caudal de diseño de 25 metros cúbicos por hora.

Por otro lado, la nueva planta de ósmosis se ha construido en el mismo lugar donde estaba la antigua, lo cual permitirá tratar el agua del pozo del municipio y cubrir la demanda en situaciones de sequía o averías de la red.

El coste total de las actuaciones ha sido de 1,99 millones de euros, y la inversión ha ido a del Consorci d'Aigües, que inició las obras por vía de emergencia en el verano de 2024 durante la peor sequía registrada en Catalunya.

MAYOR ABASTECIMIENTO

El Consorci asumió en octubre de 2023 el servicio de abastecimiento en alta de los municipios gerundenses de Portbou, Colera, Port de la Selva y la Selva de Mar y desde entonces se ha dedicado a "poner al día" unas instalaciones que, asegura la Diputación, estaban obsoletas.

Una de las primeras medidas fue alquilar una planta de ósmosis móvil para garantizar agua potable durante el último año, que se retirará en las próximas semanas cuando entren en pleno funcionamiento las nuevas instalaciones.

De cara al futuro, el Consorci prevé destinar dos millones de euros adicionales a actuaciones en el embalse de Portbou, inaugurado en 1974, con proyectos de rehabilitación, seguridad y nuevos sistemas de monitorización y autoprotección.