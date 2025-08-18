La constitución de nuevas empresas crece un 12,2% en julio en Catalunya

Archivo - Trabajador en talleres municipales para la preparación para las elecciones europeas del 9J. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La constitución de nuevas empresas ha crecido un 12,2% en julio en Catalunya respecto al mismo mes del año anterior, con 2.315 nuevas sociedades mercantiles, según datos publicados por el Colegio de Registradores de España este lunes.

A nivel estatal, el aumento se sitúa en el 11,4% respecto a julio de 2024, con la creación de 10.993 empresas, con cifras importantes en la Comunidad de Madrid (2.514 nuevas sociedades), Catalunya (2.315), Andalucía (1.780) y la Comunidad Valenciana (1.352).

Las comunidades autónomas donde más creció la constitución de nuevas empresas respecto a julio del año pasado son Murcia (41,1%), Asturias (37,4%) y Canarias (22,5%).

En cuanto a las ampliaciones de capital, se incrementaron un 4,5% en Catalunya, hasta las 531, una subida más suave que la registrada en el conjunto de España, que fue del 6,9%, hasta las 2.516.

Asimismo, durante el mes de julio de 2025 se inscribieron 424 concursos de acreedores en España, la mayoría de ellos en Catalunya (136), la Comunidad Valenciana (75) y la Comunidad de Madrid (53).