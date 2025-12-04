La construcción de viviendas cae un 0,3% en Girona en el primer semestre, según Apce y CaixaBank

De izquierda a derecha, Josep María Gonzalez, director territorial de CaixaBank, Lluís Martí, regidor de Urbanismo de Proximidad y Planificación del Ayuntamiento de Girona, y Marc Torrent, director general de Apce. - APCE

GIRONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número de viviendas que han empezado a construirse en la provincia de Girona durante la primera mitad de 2025 ha caído un 0,3% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta un total de 1.292 viviendas iniciadas, según informan en un comunicado la Asociación de Promotores de Catalunya (Apce) y CaixaBank.

Sí que aumenta la cantidad de viviendas acabadas durante el período, hasta 916 viviendas, un 3,4% más que el año anterior, según los datos compartidos este jueves por ambas entidades, en el marco de la jornada de análisis celebrada para analizar la situación inmobiliaria en la provincia gerundense.

En el Gironès se ha iniciado la construcción de 313 viviendas y se han finalizado otras 229 viviendas, una caída de un 2,8% y 14,6% interanual, respectivamente, mientras que en el Alt Empordà ambas cifras van al alza, con un aumento del 9,9% de las viviendas iniciadas (188) y del 4,1% de las viviendas acabadas (126).

El Baix Empordà ha registrado 437 viviendas iniciadas, un 1,6% más, y otras 269 viviendas acabadas, un 2,3% por encima que el año anterior, y en la Selva, se ha iniciado la construcción de 215 viviendas y se han acabado otras 130 viviendas, ambas muy por encima del primer semestre de 2024.

En términos de compraventa, en el Gironés se han vendido 414 viviendas nuevas y 899 usadas, en el Alt Empordà se registraron 94 compraventas de viviendas nuevas y 1.596 usadas, en el Baix Empordà se han vendido 395 viviendas nuevas y 1.155 usadas y en la Selva otras 315 y 1.221 viviendas, nuevas y usadas, respectivamente.