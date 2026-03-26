La cónsul general de Argentina, nueva decana del cuerpo consular de Barcelona

El cuerpo consular de Barcelona renueva su comité ejecutivo - CUERPO CONSULAR DE BARCELONA

BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cónsul general de Argentina, Rossanna Cecilia Surballe, será la nueva decana del cuerpo consular de Barcelona, que este jueves ha renovado su comité ejecutivo.

En un comunicado, han explicado que la nueva dirección del cuerpo consular, que vela por el libro ejercicio de la representación consular y la coordinación entre sus miembros, tiene por delante un mandato de dos años.

El cónsul general de El Salvador, Benito Miró, ha sido elegido como vicedecano primero, mientras que el vicedecano segundo y secretario general será el cónsul honorario de Israel, Yosef David Sánchez-Molina Rubín.

Además, estará en el nuevo comité ejecutivo el cónsul general honorario de Finlandia, Francisco Javier Ruiz, como responsable de Relaciones Institucionales; el cónsul general honorario de Mónaco, Francisco A. Granero, como tesorero, y 11 vocales.

Los 11 vocales son: el cónsul general de Ecuador, Patricio Javier Garcés; la cónsul general de Romania, Sandra Liliana Gatejeanu-Gheorghe; el cónsul general de Bulgaria, Tsvetelin Rumenov Tsolov; el cónsul general de Uruguay, Santiago Martin Vitale; el cónsul general de Panamá, Álvaro Hernan Linares, y el cónsul general de República Dominicana, Antonio José Gómez.

También estará la cónsul general de Georgia, Beka Zarandia; el cónsul general honorario de Uzbekistan, Pere Vicens Rahola; el cónsul honorario de Letonia, Ricardo Tobar; el cónsul honorario de la Etiopia, Javier Pérez Farguell, y el cónsul general honorario de Seychelles, Joan Gaspart.

Barcelona cuenta con 98 consulados y, basándose en lo que afirma la Generalitat, aseguran que es "la cuarta ciudad del mundo que no es capital de estado, que tiene más legislaciones de este tipo, después de Nueva York, Hamburgo y Hong Kong".