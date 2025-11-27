Las contenciones mecánicas bajan un 22,4% en prisiones catalanas con respecto a 2024

El conseller Ramon Espadaler durante la comparecencia. - PARLAMENT

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, ha comparecido este jueves ante la Comisión de Justicia en el Parlament de Catalunya y ha anunciado una "disminución constante", de un 22,4% con respecto a 2024, de las contenciones mecánicas regimentales en el ámbito penitenciario.

Lo ha manifestado en respuesta al Informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de los Tratos o Penas Inhumanos y Degradantes, y ha dicho que el Govern apuesta por medidas preventivas, programas intensivos y protocolos de desescalada de la violencia para continuar reduciendo las contenciones, que se aplican "como última medida".

Por su parte, la secretaria de Medidas Penales y Reinserción, Elena Pérez, ha manifestado que el pico de contenciones se alcanzó en 2023, con 643; en 2024 se registraron 413 y, hasta el 31 de octubre de 2025, se han producido un total de 313, lo que supone "una reducción significativa".

"La tendencia es indiscutible: una reducción de un 22,4% respecto del año pasado teniendo en cuenta que esta reducción se produce en un contexto de incremento de la población interna", ha subrayado Pérez, que ha dicho que ha sido posible gracias a la adopción de la supervisión directa y la formación intensiva de los profesionales.

De las 313 contenciones, 207 (un 66%) responden a agresiones a funcionarios o resistencia grave a órdenes, mientras que el 42% fueron en respuesta a un comportamiento de violencia autodirigida, de las cuales el 27% se efectuaron en un caso de intento o consumación de una conducta autolítica, un 5,75% a un intento de suicidio y un 8,25% a casos de incendio.

REITERACIÓN, EDAD, GÉNERO Y RÉGIMEN

Pérez ha explicado que la mitad de las inmovilizaciones fueron protagonizadas por internos con episodios reiterados: el 24% de los presos acumulan el 48% de todas las inmovilizaciones, lo que evidencia que fueron contenidos dos o más veces.

Ha señalado la incidencia de la edad como otro factor relevante, dado que la ratio en internos jóvenes --de 18 a 24 años-- triplica a la de los adultos, así como el régimen en el que se encuentran los internos: en régimen cerrado se multiplica la ratio de contenciones por 10 con respecto al régimen ordinario.

Del total de personas que fueron inmovilizadas este año, 194 fueron hombres y 20 mujeres, lo que refleja que la ratio de mujeres, teniendo en cuenta su porcentaje en la población penitenciaria, es de 2,3 por cada 100, superior a la de los hombres, de 1,5.

Por todo ello, han propuesto impulsar una atención individual, con medidas adaptadas a jóvenes y que incorporen la perspectiva de género; ampliar programas orientados a la reducción de la violencia; otorgar al personal penitenciario la condición de agentes de la autoridad; hacer un análisis más profundo de "carácter ambiental" de los DERT, e incrementar la supervisión continua durante las contenciones, no como un sistema de control sino de acompañamiento.

GRUPOS

Isaac Padrós, diputado de Junts, ha afeado al Govern que continúe "sin dotar a los centros de todos los recursos necesarios para evitar que la contención sea el único medio disponible" y ha criticado la postura adoptada por la Dirección General de Servicios Penitenciarios tras un motín en la cárcel de Ponent (Lleida) en la que denegó la regresión de grado de los presos implicados.

Por parte de ERC, Anna Balsera ha recordado a Espadaler que el informe al que ha respondido instaba a la abolición de las contenciones mecánicas y ha incidido en que "el objetivo debe ser la contención cero".

Alberto Vilagrasa, del PP, ha expresado que considerar agentes de la autoridad a los funcionarios cuando se les desautoriza en sus acciones tiene poco sentido, en sus palabras, y sobre uno de los vídeos de una contención mecánica publicado por un medio ha dicho: "La acción que realizan los funcionarios de prisiones es exquisitamente profesional".

Por parte de Vox, Sergio Macián, ha dicho que estos informes de independientes tienen poco, que las agresiones en prisión están absolutamente disparadas, textualmente, y que "hablar en política penitenciaria de contenciones cero es como hablar en política criminal de delincuencia cero" y lo ha tildado de buenismo ingenuo.

Andrés García Berrio, de los Comuns, ha recordado que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura es un organismo del Consejo de Europa y que deriva del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y ha defendido las medidas de semilibertad y que "hemos de caminar hacia el no uso de la contenciones regimentales".

Laure Vega, de la CUP, ha manifestado que las contenciones mecánicas no están reguladas, que deben ser abolidas y le ha pedido a Espadaler que aclare por qué dijo que una contención filtrada a la prensa fue correcta "si la magistrada no se había expresado sobre la corrección o no".

Judith Alcalà, por el PSC, ha defendido que Catalunya tiene un sistema penitenciario que es un referente, que no existe violencia institucional generalizada, que el informe refleja que los presos refieren un trato correcto y que el sistema es transparente y abierto a la supervisión internacional, y sobre las contenciones ha dicho que no son "arbitrarias, ni rutinarias, ni usadas como castigo".

Tras esto, el conseller Espadaler ha trasladado su confianza a los servidores públicos, en concreto a los funcionarios de prisiones, y ha aclarado si no ha hablado en esta legislatura de la abolición es porque cree que "no es posible", mientras que Pérez ha reconocido que existe preocupación por las filtraciones de imágenes de contenciones a los medios de comunicación.