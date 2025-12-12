La contratación de trabajadores sénior cae dos puntos en Catalunya, hasta un 72%, según Fundación Pimec

De izquierda a derecha, la directora de la fundación, Marta Amorós, el presidente de la Fundación Pimec, Josep González, y el coordinador del voluntariado y experto en talento sénior en la entidad, Francesc Rodríguez. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La contratación de personas mayores de 45 años en Catalunya ha caído dos puntos en 2025, hasta situarse en un 72%, mientras que la contratación de trabajadores de más de 55 años ha aumentado respecto al año anterior, también dos puntos, y se sitúa en un 27%.

Así se refleja de la cuarta edición de la encuesta 'El talent té edat?', presentada este viernes en la sede de Pimec en Barcelona, en la que el presidente de la Fundación Pimec, Josep González, ha destacado que este colectivo "tiene experiencia, resiliencia y capacidades, y debemos poner en valor estos valores".

Según la encuesta, que analiza las respuestas de 408 empresas de diferentes sectores y tamaño, en los últimos dos años un 75% de las empresas encuestadas han contratado personal, lo que refleja que "casi todas necesitan encontrar personal, pero la mayoría no piensan en el talento sénior", ha remarcado González.

Desde la Fundación Pimec han insistido en la necesidad de potenciar la contratación de talento sénior en las empresas, motivada por el envejecimiento de la población en Catalunya, en línea con el resto de Europa, lo que convierte a estas personas en un "colectivo clave" en el mercado de trabajo.

"Si queremos afrontar el reto demográfico, hace falta mirar la contratación de los mayores de 45 años como una apuesta por el talento y la sostenibilidad económica y social", ha explicado el presidente de la fundación este viernes.

PROPUESTAS

Para hacer favorecer una mayor contratación de perfiles sénior, un 95% de las empresas ha declarado que crear un tipo de contrato especial para las personas mayores de 45 años potenciaría el proceso, mientras que otro 89% valora el impulso de nuevas formas de colaboración con estos perfiles.

En esta última edición, además, un 88% de las empresas encuestadas han valorado positivamente la gestión diferencial de la edad dentro de las compañías para encontrar formas diferentes de motivar a los trabajadores.

"Con la evolución demográfica actual, las empresas deben gestionar la edad de otra manera, ahora las políticas están muy orientadas al crecimiento y talento joven, pero debemos continuar motivando, de otra forma, también a los sénior", ha añadido la directora de la fundación, Marta Amorós.

IA Y BRECHA DIGITAL

Según la última edición de la encuesta, un 98% de las empresas encuestadas considera que un perfil sénior aporta experiencia y valor a la compañía, y otro 89% cree que está más comprometida, lo que, sin embargo, no se traduce siempre en una contratación 'de facto'.

"Cuando preguntamos a las empresas, reconocen los valores de este colectivo, pero a la hora de contratar hay un freno, ya que acaban pesando más los prejuicios", ha añadido durante la jornada el coordinador del voluntariado y experto en talento sénior en la entidad, Francesc Rodríguez.

Precisamente este ejercicio ha incorporado preguntas sobre la Inteligencia Artificial (IA), dada la "implementación exponencial" que está teniendo en el tejido empresarial catalán, y analizar cómo afecta en los prejuicios a la hora de contratar como es la brecha digital.

"La IA puede tener ese efecto negativo por miedo a la brecha digital, pero también uno positivo, ya que los sénior son los que mejor conocen los procesos de las empresas, y pueden usar la IA para generar nuevos procedimientos más eficientes", ha resaltado Rodríguez.