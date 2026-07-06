Controlado el incendio entre Llers y Terrades (Girona), en el que ha colapsado una granja

GIRONA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado el incendio de vegetación agrícola entre Llers y Terrades (Girona) este lunes sobre las 14.45 horas, después de que el fuego haya afectado a una granja que ha acabado colapsando tras quemar la paja almacenada en su interior.

Según informan en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, sobre el terreno siguen trabajando 10 dotaciones terrestres, por lo que las 3 aéreas se han retirado.

El incendio ha empezado sobre las 13.45 horas y los efectivos han trabajado sobre el flanco derecho, el "más activo", y el flanco izquierdo se ha anclado en un campo.