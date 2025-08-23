Archivo - Controlado el incendio de vegetación forestal en Roda de Berà (Tarragona) - BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

TARRAGONA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por controlado el incendio de vegetación forestal en Roda de Berà (Tarragona) en el que han trabajado este sábado por la tarde y que ha afectado una superficie aproximada de unas 1,2 hectáreas, según datos provisionales de Agents Rurals.

El 112, que ha recibido 227 llamadas por este incendio, ha registrado el aviso a las 15.05 horas, cuando ha empezado a quemar un vehículo y el fuego ha cogido masa forestal, ha informado Bombers en un mensaje de 'X' recogido por Europa Press.

Siguen trabajando para rematar puntos calientes y recogiendo la línea de agua del flanco izquierdo, con un dispositivo de 14 dotaciones terrestres.