Convocada una huelga indefinida en la planta de Marelli en Santpedor (Barcelona) contra el cierre

BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de la planta de Santpedor(Barcelona) de Marelli España ha acordado convocar una huelga indefinida a partir del próximo 17 de noviembre contra el cierre de la fábrica anunciado la pasada semana, informa CC.OO. de Catalunya en un comunicado este miércoles.

El sindicato ha asegurado que la decisión "no responde a causas objetivas", sino a políticas estratégicas de la multinacional y exige a la dirección que se negocien medidas para encontrar una alternativa industrial para la planta.

Ha explicado que de esta forma "se podría minimizar el impacto de esta decisión empresarial" y ofrecer acompañamiento a los 52 trabajadores de la planta.