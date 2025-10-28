La cooperación, clave para el crecimiento del tercer sector en Catalunya, según el Iese

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

La cooperación entre entidades sociales se ha convertido en un factor decisivo para "la supervivencia" y el crecimiento del tercer sector en Catalunya, según un informe del Iese.

Se trata del estudio 'Alianzas y cooperación en entidades del tercer sector social en Catalunya. Un acercamiento a su realidad', dirigido por la profesora del Iese Africa Ariño, titular de la Càtedra Joaquim Molins Figueras d'Aliançes Estratègiques, presentado este martes en Barcelona, informa la entidad en un comunicado.

El trabajo, basado en entrevistas a 52 entidades sociales catalanas y en cinco casos de buenas prácticas, ofrece "una radiografía inédita del grado de cooperación en el tercer sector y analiza las condiciones que determinan el éxito o fracaso de las alianzas estratégicas".

Las más de 3.000 entidades sociales de Catalunya atienden a más de 2 millones de personas al año, emplea a más de 100.000 profesionales y movilizan a medio millón de voluntarios, según datos del Baròmetre del Tercer Sector Social 2024.

Pese a ello, el informe del Iese identifica "retos estructurales que afectan a su sostenibilidad": la dependencia de la financiación pública, la fragmentación del sector y la dificultad para ofrecer salarios competitivos y retener talento.

LA IMPORTANCIA DE COLABORAR

En palabras de Ariño, "la atomización y la falta de cooperación reducen la capacidad de impacto de las entidades, y cuando se articulan alianzas estables, se generan economías de escala, aprendizaje compartido y resiliencia colectiva".

La investigación muestra que la mayoría de entidades entrevistadas participan anualmente en una o más alianzas estratégicas, y aquellas que lo hacen destacan una mayor estabilidad económica, capacidad de innovación y fortaleza organizativa.

Según el informe, las alianzas ayudan a mejorar la eficiencia, compartir recursos, acceder a financiación y ampliar el alcance territorial de las entidades.