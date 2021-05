La Coordinadora de Colles Castelleres descarta "recuperar la normalidad" hasta 2022

Teme que desaparezcan 'colles' y un retroceso en la dificultad de los 'castells'

BARCELONA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (CCCC) ha descartado "recuperar la normalidad" de la actividad castellera hasta 2022 por las afectaciones de la pandemia de Covid-19 en una actividad que requiere, por naturaleza, un contacto físico estrecho y aglomeraciones de gente.

Sin embargo, el presidente de la CCCC, Pau Camprovin, ha explicado a Europa Press que este año podría haber alguna actuación "simbólica" en el marco del estudio que impulsan la Generalitat y la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona.

Se trata de una prueba piloto, parecida a la del concierto de Love of Lesbian en el Palau Sant Jordi de Barcelona, para evaluar la transmisión del virus en un evento de cultura popular de masas.

Fuentes del departamento han explicado a Europa Press que las consellerias de Salud e Interior están estudiando la propuesta que remitieron al Procicat y la respuesta "no debería tardar demasiado" puesto que el ensayo previsto duraría entre dos y tres meses que se deberían desarrollar durante el verano, punto álgido de la temporada castellera.

Camprovin ha destacado que la propuesta prevé la participación de unas cuatro o cinco 'colles', con un total de unos 450 castellers, que "quizá permitiría hacer una actuación este año como acto simbólico", pero el retorno de la actividad normal es inviable, en su opinión, por el coste económico de hacer tests de antígenos antes de cada ensayo a todos los miembros de una 'colla'.

En paralelo, ha subrayado Camprovin, una quincena de 'colles' han retomado la actividad siguiendo un protocolo de seguridad que les remitieron, haciendo algún ensayo en grupos estables de 20 personas.

En ellos, se debe cumplir con condiciones de trazabilidad y medidas sanitarias como el uso de gel y mascarilla, hacerlos en espacios exteriores si es posible, de un máximo de una hora de duración y pruebas de unos cinco minutos como mucho.

"No le llamamos volver a los ensayos, porque está claro que con 20 personas no podemos hacer 'castells'. Pero permite una cierta iniciación en la actividad, muy centrada en los niños", ha ilustrado Camprovin, que ha detallado que es importante que los más pequeños no pierdan comba porque crecen rápido y deben adaptarse a nuevas posiciones.

REDUCCIÓN DE LA MASA SOCIAL

El responsable ha añadido, además, que teme que el parón en la actividad comporte un retroceso en la dificultad de los castells conseguidos y una reducción de la masa social que arrastran las 'colles' debida a un "cambio de mentalidad" por miedo al contagio.

Incluso se ha mostrado preocupado porque se pierdan agrupaciones, especialmente las más pequeñas o de territorios sin tanto arraigo, cosa que están "intentando" que no ocurra.

De las 102 'colles' registradas por la CCCC, más de 40 no tienen nivel más que para emprender 'castells' de seis pisos, los más pequeños; son las que tienen más probabilidades de desaparecer, según Camprovin, pero "son la base del mundo casteller y crean afición en pueblos pequeños".

"Supondrá un cambio de paradigma, veníamos de las mejores temporadas y de hacer los mejores 'castells'. Comportará una renovación, sobre todo de los miembros más mayores", ha augurado.

No obstante, ha confiado en que los 'castells' consigan atraer a gente, una vez superada la pandemia, por su componente social: "Nos han limitado la actividad social y las 'colles' la aportamos", ha reflexionado.