Los coros protagonizarán la Navidad de Barcelona y el pesebre tradicional triplicará su tamaño

Archivo - Decoración navideña en la Fira de Santa Llúcia de Barcelona, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha explicado este miércoles que los coros protagonizarán la Navidad en la ciudad, y que el pesebre tradicional que se instalará en el interior del consistorio triplicará su tamaño, y que pasará de 24 a 70 metros cuadrados.

Lo ha dicho en una rueda de prensa en el Saló de Cent del Ayuntamiento junto a la jefe de Fiestas y Tradiciones del Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), Anna Lleó, y el director artístico del encendido de luces, Jordi Duran.

Collboni ha destacado que se ha decidido hacer un "homenaje a las agrupaciones corales", a los que se ha referido textualmente como espacios del tejido social muy importantes.

ENCENDIDO DE LUCES

Barcelona dará el pistoletazo de salida a la Navidad 2025 con un espectáculo de encendido de luces en el paseo de Gràcia el 22 de noviembre a las 18 horas, comisariado por Jordi Duran y concebido por Brava Arts bajo la dirección de Pep Anton Gómez.

El acto incluirá el villancico 'Un cor que batega', que cantará un grupo integrado por personas de entre 8 y 98 años, y también habrá danza aérea, 'straps' y "otras manifestaciones artísticas", y que culminará con el encendido de las luces.

FESTIVAL DE NAVIDAD

La plaza Catalunya acogerá el tradicional 'Barcelona Festival de Nadal' del 20 al 30 de diciembre con 357 funciones de arte callejero, bajo la dirección artística de Sergi Ots y con el comisariado de Jordi Duran al frente del espectáculo nocturno.

Habrán casi 20 compañías, 6 de ellas internacionales, y 9 bandas de música, lo que, según el consistorio, "consolida el festival como una cita imprescidible del calendario navideño".