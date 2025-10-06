Corpinnat incorpora Mas Bertran y AT Roca y llega a las 19 bodegas - CORPINNAT

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca Corpinnat ha incorporado las bodegas Mas Bertran y AT Roca y llega a las 19 bodegas que elaboran vinos espumosos, informa este lunes en un comunicado.

Desde 2018, Corpinnat ha integrado las bodegas de Gramona, Llopart, Nadal, Recaredo, Sabaté i Coca, Torelló, Huguet de Can Feixes, Júlia Bernet, Mas Candí, Can Descregut, Pardas, Bufadors, Cisteller, Viader, Mas de la Basserola, Celler Kripta, Demost, Mas Bertran y AT Roca.

Con estas incorporaciones, Corpinnat consolida su apuesta por un "modelo abierto e integrador".